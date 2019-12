Deutsche Botschaft in Moskau.

Quelle: Thomas Körbel/dpa/Archivbild vom 1.11.2014

Russland weist im Streit über einen mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier zwei deutsche Diplomaten aus. Die Mitarbeiter haben sieben Tage Zeit, das Land zu verlasen, teilte das Außenministerium in Moskau mit.



Zuvor hatte Berlin zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Berlin in Auftrag gegeben zu haben.