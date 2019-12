Am 17. August flog der Verdächtige den Ermittlungen zufolge als Vadim S. von Moskau nach Paris. Dem Visumsantrag war demnach eine Arbeitgeberbescheinigung hinzugefügt, in dem ein Unternehmen ihm eine Anstellung als Bauingenieur bescheinigte. Eine dieser angeblichen Firma zugeordnete Faxnummer führte die Ermittler aber zu zwei Unternehmen, die dem russischen Verteidigungsministerium gehören. Von Paris aus soll der Verdächtige am 20. August nach Warschau gereist sein. Er buchte nach den bisherigen Erkenntnissen dort ein Hotel bis zum 26. August, das er aber am 22. August morgens vorzeitig verließ. Einen Tag später soll er in Berlin Tornike K. getötet haben.