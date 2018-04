Schließlich nimmt die Polizei Anfang dieses Jahres noch eine weitere Spur auf: Ganz in der Nähe des Fundortes von Kesers Leichnam liegt das Anwesen von Frank L., eines einschlägig bekannten Serienkriminellen, der sich im Januar in Untersuchungshaft das Leben nahm. Inhaftiert wurde er, nachdem er zuvor im Kreis Pinneberg in eine Wohnung eingebrochen war und deren Besitzerin so schwer verletzte, dass diese an den Folgen starb. Aufwändige Durchsuchungen seines Grundstücks bestätigten die Vermutungen der Ermittler: "Wir haben Waffen und Munition gefunden, die wir eindeutig dem Mord an Tunahan Keser zuordnen können" bestätigt der Leiter der Mordkommission Marco Klein heute.de.