Frans Timmermans will mehr Engagement gegen Judenhass. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach dem Mord an einer 85-jährigen Holocaust-Überlebenden in Paris hat die EU-Kommission mehr Engagement gegen Judenhass gefordert. "Vertreiben wir den Antisemitismus aus Europa, ein für alle Mal", twitterte Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans.



Die 85-jährige Jüdin Mireille Knoll war am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden, die Ermittler gehen von einem antisemitischen Mordmotiv aus. Zwei Verdächtige wurden in Untersuchungshaft genommen.