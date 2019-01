Menschen haben zum Gedenken Blumen, Kerzen und Ballons abgelegt.

Quelle: Stefan Postles/AAP/dpa

Tausende haben in Israel von einer in Australien ermordeten Studentin Abschied genommen. Die örtliche Schule und Geschäfte blieben in der arabisch geprägten Stadt Baka al-Garbia geschlossen, wie Medien berichteten.



Die Leiche der 21-Jährigen, die in Melbourne Englisch studiert hatte, war vor einer Woche in einem Gebüsch entdeckt worden. Die Polizei nahm einen 20 Jahre alten Rapper fest. Er wurde am Samstag wegen Vergewaltigung und Mordes angeklagt, wie der Sender ABC berichtete.