Der ermordete ukrainische Journalist Pawel Scheremet. Archivbild

Quelle: Alexey Filippov/RIA Nowosti/dpa

Mehr als drei Jahre nach dem Mord an dem Journalisten Pawel Scheremet hat die ukrainische Polizei mehrere Verdächtige ermittelt. Fünf Männer und Frauen seien festgenommen worden, teilte die Behörde mit. In Kiew gab es Proteste gegen den EInsatz.



Die Gruppe soll für Anschläge und Auftragsmorde in der Ukraine verantwortlich sein. Sie stamme aus dem Umfeld ehemaliger Soldaten und Helfer der ukrainischen Regierungstruppen beim Kampf gegen die prorussischen Separatisten im Osten des Landes.