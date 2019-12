Demonstranten gedenken der getöteten Journalistin auf Malta.

Quelle: Rene Rossignaud/AP/dpa

Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta ist Anklage gegen einen möglichen Hintermann erhoben worden. Dem Unternehmer Yorgen Fenech wurde vor dem Gericht in Valletta unter anderem Mittäterschaft an dem Mord vorgeworfen.



Fenech weist die Schuld von sich. Er war vor zehn Tagen festgenommen worden, als er mit einer Luxusjacht angeblich fliehen wollte. In dem Fall steht auch die Regierung von Premierminister Joseph Muscat extrem unter Druck.