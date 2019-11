Gedenken an die ermordete Daphne Caruana Galizia.

Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia hat die Polizei in Malta Wirtschaftsminister Chris Cardona vernommen. Das bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums.



Die regierungskritische Bloggerin Caruana Galizia war im Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Drei Männer wurden angeklagt. Wer hinter ihnen steckte, ist nicht klar. Die 53-Jährige hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsmännern auf Malta recherchiert.