Daphne Caruana Galizia starb bei einer Autoexplosion. Archivbild

In Malta hat es eine neue Festnahme wegen der Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor zwei Jahren gegeben. Es sei ein Mittelsmann, der Erkenntnisse über die Drahtzieher der Tat liefern könnte. Premierminister Joseph Muscat bestätigte die Festnahme.



Er stellte dem Mann Straffreiheit in Aussicht, falls er mit der Justiz zusammenarbeite und Informationen liefere, die zu den Auftraggebern des Mordes führten. Die regierungskritische Bloggerin war am 16. Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden.