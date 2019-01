Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.

Hundert Jahre nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hat die Linke in Berlin der beiden Kommunistenführer gedacht. Zur Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof Friedrichsfelde kam auch die Parteispitze.



Viele Menschen zogen zur Gedenkstätte. Die Linke hat 10.000 Teilnehmer angemeldet. Neben dem Gedenken sind weitere Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen.