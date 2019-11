DNA-Massentest im Mordfall Claudia Ruf (Symbolbild).

Auf der Suche nach dem Täter im 23 Jahre alten Mordfall Claudia Ruf haben die meisten aufgerufenen Männer eine Speichelprobe für einen Gentest abgegeben. Am ersten Massentest-Wochenende in Grevenbroich/NRW seien 675 von etwa 800 Männern dem Aufruf gefolgt, so die Polizei.



1996 war die damals elf Jahre alte Schülerin Claudia Ruf in Grevenbroich-Hemmerden entführt, sexuell missbraucht und erdrosselt worden. Spezialisten hatten den Fall erneut untersucht und neue Ermittlungsansätze entdeckt.