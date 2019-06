Deswegen muss unsere Republik nun hochalarmiert sein. So, wie sie es zu Zeiten der Roten Armee Fraktion war. Mit aller Härte und ohne jegliches Verständnis für die Motive der Täter muss der Staat handeln. Der Staat, das sind nicht andere. Das sind nicht nur "die da oben", wie es allzu oft so schlicht heißt. Der Staat, das sind wir alle, die wir in Freiheit leben wollen.



Der Mörder von heute sagt, er sei "Einzeltäter" gewesen. Es gibt echte Zweifel an dieser Aussage. Und es ist auch noch zu beweisen, dass der Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke kein V-Mann war.