Dorf in der Nähe des Mount Toubkal.

Nach dem Mord an zwei skandinavischen Touristinnen in Marokko verdichten sich Hinweise auf einen Terrorakt. Ein Video weist auf Verbindungen zur der Terrortruppe Islamischer Staat. Neun weitere Verdächtige wurden festgenommen, wie die marokkanischen Ermittler mitteilten.



Die Leichen der 24 und 28 Jahre alten Frauen aus Norwegen und Dänemark waren am Montag am Fuß des Berges Toubkal gefunden worden. Die marokkanische Polizei nahm danach in Marrakesch zunächst vier Verdächtige fest.