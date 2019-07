Angeklagte auf dem Weg ins Gericht (Archiv).

Gut ein halbes Jahr nach dem Mord an zwei skandinavischen Touristinnen in Marokko sind drei der Hauptangeklagten zum Tode verurteilt worden. Die Männer aus Marokko (25 - 30) wurden von einem für Terrorismus zuständigen Gericht in Sale verurteilt. Das berichten lokale Medien.



Die Rucksack-Touristinnen waren im Nationalpark Toubkal ermordet worden. Im Mittelpunkt des Verfahrens standen vier Verdächtige, die der Terrormiliz IS nahe standen. Der vierte Hauptverdächtige erhielt lebenslang.