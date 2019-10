Justitia

In einem der bundesweit größten Rocker-Prozesse hat das Berliner Landgericht acht der zehn Angeklagten zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Sieben von ihnen wurden des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gesprochen. Ein 35-Jähriger, der als Rockerchef der Hells Angels gilt und den Mord in Auftrag gegeben haben soll, wurde wegen Anstiftung zum Mord verurteilt.



Der Angriff in dem Berliner Wettbüro am 10. Januar 2014 soll eine Rache für eine Schlägerei gewesen sein. Der Prozess dauerte knapp fünf Jahre.