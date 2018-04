Der dänische Erfinder Peter Madsen ist für den Mord an der Journalistin Kim Wall in seinem U-Boot zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Kopenhagener Gericht schickt ihn lebenslang ins Gefängnis.



Er soll die Schwedin Kim Wall an Bord erst gefoltert, dann getötet, schließlich die Leiche zerstückelt und ins Meer geworfen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert. Die Verteidigung wollte dagegen einen Freispruch vom Mord- und Missbrauchsvorwurf.