Mexiko versinkt in Gewalt. Quelle: Mario Rivera Alvarado/AP/dpa

Mexiko versinkt in Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land 29.168 Menschen getötet, wie das Innenministerium mitteilte. Das war eine Steigerung gegenüber 2016 um 27 Prozent. Es war die höchste Zahl an Tötungsdelikten seit 20 Jahren.



Zahlreiche Festnahmen und Tötungen mächtiger Kartellbosse hatten zuletzt blutige Machtkämpfe innerhalb der Verbrechersyndikate entfacht. Neben Drogenhandel geht es auch um Schutzgelderpressung, Menschenhandel und Benzindiebstahl.