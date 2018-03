Spurensicherung in Hille. Quelle: Stefanie Dullweber/Mindener Tagblatt /dpa

Im Mordfall von Hille in Ostwestfalen hat die Polizei eine dritte Leiche entdeckt. Sie wurde auf dem Grundstück des Tatverdächtigen gefunden, wie die Behörden mitteilten. Kurz vorher war dort schon ein Leichnam gefunden worden, der im Waldboden vergraben war.



Ein 51-Jähriger hatte gestanden, einen 30 Jahre alten Mann aus Stadthagen (Niedersachsen) erschlagen zu haben. Die Leiche war auf einem Gehöft in Hille gefunden worden, das an das Grundstück des Verdächtigen grenzt.