Oberbürgermeister Martin Horn. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) hat nach Anfeindungen im Internet seine Accounts auf Twitter und Instagram deaktiviert. In Folge der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen hätten den OB in den sozialen Medien Morddrohungen erreicht.



Die Masse an Nachrichten sei nicht mehr zu bewältigen gewesen, sagte eine Sprecherin. Der 33-Jährige, der bisher sehr aktiv über soziale Medien kommunizierte, sei aber weiter über Facebook erreichbar. Er wolle sich nicht wegducken.