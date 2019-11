Auch in Deutschland hatte es zuletzt Morddrohungen gegen Politiker gegeben. Nach den Morddrohungen von Rechtsextremisten gegen Spitzenpolitiker wie Cem Özdemir (Grüne) und dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke ist das Entsetzen in Deutschland groß. Die Rede ist von rechtsterroristischen Strukturen, die eine Gefahr für die Demokratie seien. Auch in anderen Ländern gibt es Drohungen und Anschläge von Extremisten - gegen Migranten oder Aktivisten, aber wie in Großbritannien und in Deutschland auch gegen bekannte Politiker.