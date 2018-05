In Mexiko eskaliert die Gewalt. Quelle: Alex Cruz/EFE/dpa

Angesichts interner Verteilungskämpfe zwischen den Drogenkartellen eskaliert die Gewalt in Mexiko. Schon jetzt ist 2017 das blutigste Jahr in der jüngeren Geschichte. Seit Jahresbeginn wurden in dem lateinamerikanischen Land rund 24.000 Menschen Opfer von Mord und Totschlag, wie das Innenministerium mitteilte.



Allein im Oktober wurden 2.764 Menschen getötet. Zum Vergleich: In Deutschland wurden im gesamten vergangenen Jahr 876 Menschen Opfer von Mord und Totschlag.