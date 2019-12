Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Nato-Gipfel.

Quelle: Chris J Ratcliffe/PA Wire/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Russland wegen fehlender Unterstützung bei der Aufklärung des Mordes an einem Georgier deutlich kritisiert. Man habe von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen, sagte sie am Rande des Nato-Gipfels in Watford.



Zuvor hatte das Auswärtige Amt die Ausweisung zweier russischer Diplomaten bekanntgegeben. Auswirkungen auf den bevorstehenden Ukraine-Gipfel am kommenden Montag in Paris sieht Bundeskanzlerin Merkel nicht.