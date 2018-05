Experten der Polizei rekonstruieren die Entführung der Johanna. Quelle: Boris Roessler/dpa

Knapp vier Monate nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders der kleinen Johanna aus Hessen hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der Mann soll die damals Achtjährige im September 1999 in Bobenhausen im Wetteraukreis entführt, missbraucht und getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.



Der 41-Jährige habe sich in den bisherigen Vernehmungen zwar verantwortlich für den Tod des Mädchens gezeigt, aber eine vorsätzliche Tötung bestritten. Er sitzt in Untersuchungshaft.