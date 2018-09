Polizeibeamte bei der Suche nach Johanna Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach 18 Jahren ist der mutmaßliche Mörder der achtjährigen Johanna gefasst. Die Polizei hat jetzt einen 41-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll das Mädchen 1999 in den Kofferraum seines Autos gezerrt und gefesselt haben.



Den "Durchbruch" in den Ermittlungen habe man dank einer "minimalen Fingerabdruckspur" erzielt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Thomas Hauburger. Der Mann habe gestanden, dass er sich sexuell an dem Kind vergangen und es getötet hat.