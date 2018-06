Auch wenn das Tatmotiv weiter im Dunkeln liegt, so förderten kriminaltechnische Untersuchungen eine andere Spur zu Tage. "Anhand des Projektils im Mordfall Karin Rieck konnte über einen Abgleich mit der zentralen Tatmunitionssammlung beim BKA festgestellt werden, dass die Waffe in der Nacht vom 7. zum 8. September 1991 bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft am Kurfürstendamm 22 in Charlottenburg sowie bei einem weiteren Einbruch in ein Antiquitätengeschäft am 3. März 1992 in der Passauer Straße 35 in Schöneberg verwendet wurde", erklärt die Berliner Polizei.