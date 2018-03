In diesem U-Boot soll die Journalistin Kim Wall umgekommen sein. Quelle: Dorothee Thiesing/AP/dpa

An der Leiche der schwedischen Journalistin Kim Wall sind keine DNA-Spuren des mordverdächtigen dänischen Erfinders Peter Madsen gefunden worden. Weder auf noch in ihrem Körper gebe es Spuren, die vom Angeklagten stammten, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen im Mordprozess.



In Madsens Unterhose sei Sperma gefunden worden, sagte der Staatsanwalt weiter. Die Anklage wirft Madsen vor, die Journalistin an Bord seines U-Bootes gefoltert und ermordet zu haben. Vermutet wird ein sexuelles Motiv.