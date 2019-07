Walter Lübcke wurde vor seinem Haus ermordet. Archiv

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Im Mordfall Lübcke haben die Ermittler laut dpa in Kassel in der Nähe des Wohnhauses von Stephan E. ein gesuchtes Auto gefunden. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" darüber berichtet.



Der Skoda ist auf ein Familienmitglied des Verdächtigen Stephan E. zugelassen. Stephan E. soll es kurz vor der Tatnacht übernommen haben. In der Nacht des Mordes an Walter Lübcke waren einem Zeugen zwei Autos aufgefallen. Ob der Skoda eines der Autos ist, ist unklar.