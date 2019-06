Markus Schmitt, Sprecher der Bundesanwaltschaft.

Quelle: Silas Stein/dpa

Gegen die am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke festgenommenen Elmar J. und Markus H. sind Haftbefehle erlassen worden. Das teilte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Abend mit. Die Untersuchungshaft sei umgehend in Vollzug gesetzt worden.



Elmar J. (64) soll dem dringend Tatverdächtigen Stephan E. 2016 die spätere Tatwaffe verkauft haben. Den Kontakt zwischen den beiden soll Markus H. (43) hergestellt haben. Beiden wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen.