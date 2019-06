Markus Nierth ist auf dem Weg nach Berlin. Der frühere Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt wird sich am Donnerstagabend den Fragen der ZDF-Moderatorin Maybrit Illner stellen. Nierth hat mit sich gerungen, ob er wieder in die Öffentlichkeit gehen soll. Denn er weiß: Haltung hat ihren Preis.