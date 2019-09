Stephan E. ist Tatverdächtiger im Fall Walter Lübcke. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ermittelt die Bundesanwaltschaft nun auch wegen einer weiteren Tat gegen den Hauptverdächtigen. Stephan E. stehe im Verdacht, am 6. Januar 2016 in Lohfelden im Kreis Kassel versucht zu haben, einen irakischen Asylbewerber zu töten, teilte die Bundesanwaltschaft mit.



Er soll den Mann in den Rücken gestochen und schwer verletzt haben. Grund für die Tat soll die rechtsextremistische Weltanschauung von Stephan E. gewesen sein.