Hannig hatte zuvor angekündigt, E. wolle in seinem neuen Geständnis "erklären, was wirklich passiert sei" - das erste Geständnis sei falsch gewesen. E. soll Lübcke auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen bei Kassel am 2. Juni mit einem Kopfschuss getötet haben. Er hatte die Tat zunächst gestanden, ohne einen Mittäter zu nennen, das Geständnis aber später widerrufen. Nach Angaben von Anwalt Hannig habe E. mit seinem früheren Geständnis Markus H. schützen wollen - ihm seien dafür Schutz und finanzielle Vorteile für seine Familie versprochen worden.