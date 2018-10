Die bulgarische Moderatorin war am Samstag getötet worden. Quelle: AP/dpa

Der des Mordes an der bulgarischen TV-Moderatorin Wiktorija Marinowa verdächtige 20 Jahre alte Bulgare wird in den kommenden zehn Tagen von Deutschland an sein Heimatland ausgeliefert. Das Oberlandesgericht Celle ordnete die Auslieferungshaft an.



Der Mann habe laut Generalstaatsanwaltschaft zugegeben, die Frau in Bulgarien geschlagen und in ein Gebüsch geworfen zu haben. Allerdings bestreite er einen Tötungsvorsatz. Auch habe er ausgesagt, sie weder vergewaltigt noch ausgeraubt zu haben.