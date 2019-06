Thorsten Schäfer-Gümbel forderte auch Konsequenzen. Archivbild

Der kommissarische SPD-Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat nach dem Mordfall Walter Lübcke eine konsequente Aufklärung auch in Richtung einer rechtsextremistischen Tat gefordert. "Wir haben alle Notwendigkeit, nach der NSU-Mordserie besonders sensibel zu sein und genau hinzuschauen", sagte Hessens SPD-Chef.



Aufklärung sei "das oberste Gebot in diesen Tagen". Bei verbaler Gewalt müsse künftig genauer hingeschaut werden, weil daraus "am Ende auch solche Mord- und Gewalttaten entstehen".