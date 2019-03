Der Fall wurde im Landgericht Karlsruhe verhandelt. Symbolbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Der Feuertod einer 82 Jahre alten Frau in einem Altenheim in Oberderdingen bei Karlsruhe bleibt vorerst ungesühnt. Im Mordprozess um die tödliche Brandstiftung sprach das Landgericht Karlsruhe einen 24 Jahre alten Hilfspfleger aus Mangel an Beweisen frei. "In dubio pro reo", sagte der Vorsitzende Richter als ersten Satz der Urteilsbegründung - im Zweifel für den Angeklagten.



Bei dem Feuer, ausgelöst durch eine in einem leeren Bett angezündete Matratze, war Ende Mai vergangenen Jahres eine Seniorin erstickt und verbrannt.