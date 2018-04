Peter Madsen ist wegen Mordes angeklagt. Archivbild Quelle: Hougaard Niels/Ritzau Foto/AP/dpa

Der dänische Erfinder Peter Madsen soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall lebenslang ins Gefängnis. Madsen habe die schwedische Journalistin Kim Wall in seinem U-Boot gefoltert und getötet, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen und forderte lebenslange Haft wegen Mordes mit sexueller Misshandlung.



Verteidigerin Betina Hald Engmark plädierte in beiden Punkten auf Freispruch. Das Urteil soll an diesem Mittwoch gesprochen werden.