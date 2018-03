Mark Rowley ist der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit. Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Der russische Doppelagent Sergej Skripal, seine Tochter Yulia und ein britischer Polizist liegen nach einem Anschlag mit Nervengift im Koma, berichtet der Sender Sky News. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, teilte der Chef der britischen Anti-Terror-Einheit, Mark Rowley, mit.



Skripal und seine Tochter seien mit Nervengift "gezielt angegriffen" worden. Auch ein Polizist, der als erster am Tatort in Salisbury eingetroffen war, befinde sich in einem lebenssbedrohlichen Zustand.