Polizist erschießt schwarze Frau durch Fenster ihres Hauses

Quelle: ap

In den USA hat erneut ein tödlicher Polizeischuss auf eine Schwarze für Empörung gesorgt. Der weiße Polizist Aaron Dean wurde in Fort Worth (Texas) des Mordes beschuldigt, so die Behörden. Er hatte bei einem Einsatz die am Fenster ihres Hauses stehende 28-jährige Atatiana Jefferson erschossen.



Ein Nachbar hatte die Polizei gerufen, weil die Tür zu Jeffersons Haus offen stand. Jefferson hatte nach Angaben des Anwalts ihrer Familie mit ihrem Neffen gespielt und war ans Fenster gegangen, als sie Geräusche gehört hatte.