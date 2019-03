Nach dem verheerenden Zyklon "Idai" ist die Zahl der Todesopfer in Südostafrika nach Angaben der Regierungen der drei betroffenen Länder auf mehr als 700 gestiegen. In Mosambik kamen demnach mindestens 417 Menschen ums Leben, in Simbabwe war zuletzt von 259 Toten die Rede und in Malawi von 59. Mehr als 1.500 Menschen erlitten Verletzungen, Hunderte weitere werden noch vermisst.