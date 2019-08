auslandsjournal-Moderatorin Antje Pieper in Mosambik.

Quelle: Antje Pieper

Ich beobachte den Unterricht in den Zelten. Wenn einer was richtig sagt, wird laut geklatscht. Die Unruhe ist groß. "Das größte Problem ist der Mangel an Lehrmaterial. Es fehlt an Büchern, Heften und so weiter. Und das Unterrichten im Zelt ist auch nicht so gut, die Schüler sind oft unkonzentriert", erklärt mir die Lehrerin Alzira Pereira de Barros. Antonio hat deshalb auch nur einen Wunsch: "Ich hätte so gerne meine alte, schöne Schule wieder!"