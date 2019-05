Zyklon "Idai" war im März 2019 in drei Wellen über das Land gerollt: Als erstes verursachten die Ausläufer Überschwemmungen in den Provinzen Zambezia und Tete, Mitte März traf der Zyklon in der Nähe der Hafenstadt Beira (ca. 500.000 Einwohner) auf Land und zerstörte und beschädigte unzählige Häuser. Danach kam der Regen, weite Teile des Landes wurden überflutet. Während der Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen versuchten, die größte Not zu lindern, traf gerademal sechs Wochen später mit "Kenneth" ein zweiter Zyklon das Land, diesmal weiter im Norden.