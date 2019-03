In Beira selber gebe es weder Wasser noch Strom, die komplette Infrastruktur sei zum Erliegen gekommen. "Von den Verwüstungen in der Stadt sind 90 Prozent der Häuser betroffen, 90 Prozent der Einwohner haben also kein Dach über dem Kopf mehr." Durch den seit Tagen fallenden Regen drohten zudem weitere Überflutungen, von Entspannung könne also keine Rede sein.