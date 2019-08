Ein Blumenstrauß erinnert an den versuchten Terroranschlag.

Quelle: Orn E. Borgen/NTB scanpix/dpa

Nach dem Angriff auf eine Moschee bei Oslo kommt der 21-jährige Tatverdächtige in U-Haft, entschied ein Osloer Gericht. Dem Norweger werden Mord und Terrorismus vorgeworfen. Laut einer Verteidigerin wies er die Anschuldigungen von sich.



Der Mann hat am Samstag in der Al-Noor-Moschee in Baerum Schüsse abgegeben. Schwerer verletzt wurde hier niemand. In seiner Wohnung wurde die Leiche seiner Stiefschwester gefunden. Die Ermittler gehen bei dem Moschee-Angriff von einem rechtsextremen Motiv aus.