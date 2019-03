Ein provisorisches Denkmal für die Opfer des Attentats.

Quelle: Mick Tsikas/AAP/dpa

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hat sich die Zahl der Getöteten auf 50 erhöht. Es sei ein weiterer Toter in einer der Moscheen gefunden worden, teilte die Polizei mit.



Ein Polizeisprecher sagte zudem, dass zwei am Freitag festgenommene Männer keine direkte Verbindung zu dem Anschlag hätten. Sie seien an einer Polizeisperre festgenommen worden und hätten Schusswaffen bei sich gehabt. Ein australischer Rechtsextremer sei bislang der einzige Beschuldigte.