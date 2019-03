Kazim Türkmen, der DITIB-Vorstandsvorsitzende. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der neue Vorsitzende des deutsch-türkischen Moscheeverbandes Ditib, der Theologe Kazim Türkmen, hat sich zu der angekündigten Neuausrichtung seines Verbandes geäußert. In der ZDF-Sendung "Forum am Freitag" sagte Türkmen, sein Verband habe in der Vergangenheit einen unzureichenden Dialog mit den Medien geführt.



Hier wolle sich die Ditib in Zukunft öffnen. Das erste Ziel sei allerdings die Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Die Ditib ist der größte islamische Dachverband in Deutschland.