Im UN-Sicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf, der Iran eine Mitschuld an Raketenangriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien zuweist, am Veto Russlands gescheitert. Elf Staaten unterstützten am Montag den von Großbritannien vorgelegten Text. China und Kasachstan enthielten sich, während Bolivien dagegen stimmte. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia erklärte, die Vorwürfe gegen den Iran, die unter anderem auf einem UN-Bericht beruhten, seien nicht bewiesen.