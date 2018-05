Anders sieht die Situation in Tschechien aus: Präsident Milos Zeman gilt als russlandfreundlich und pflegt enge Beziehungen zu Putin. Bei den Liberalen und Konservativen - so auch bei Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš - stößt dies auf Ablehnung. Zeman begründet seine Haltung mit den großen wirtschaftlichen Interessen seines Landes, die er unterstützen will. Aus diesem Grund lehnt er auch Sanktionen gegen Moskau ab. Mediale Aufmerksamkeit erhielt Zeman, als er die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland in einer Rede vor dem Europarat als "vollendete Tatsache" bezeichnete.