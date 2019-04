Bundestags-Vizepräsident Oppermann fordert Aufklärung. Archivbild

Der Ältestenrat des Bundestages soll Thomas Oppermann (SPD) zufolge die Vorwürfe gegen den AfD-Abgeordneten Markus Frohnmaier und dessen angebliche Verbindungen zu russischen Regierungskreisen aufklären. Frohnmaier solle offenbar "so eine Art Einfallstor in die Institution Bundestag sein", sagte der Bundestags-Vize der "Bild am Sonntag".



Der Ältestenrat müsse die Vorwürfe prüfen. Nach ZDF-Recherchen soll Frohnmaier vom Kreml unterstützt worden sein, um russische Interessen zu fördern.