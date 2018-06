32 Mal hat sich ein Motorradfahrer in Ludwigsburg absichtlich blitzen lassen - bis er aufgeflogen ist. Innerorts war der 17-Jährige bis zu 43 Kilometer pro Stunde zu schnell und steuerte drei Monate lang dieselben Blitzer an. Seine Masche: zwei zum Siegeszeichen erhobene Finger.



Schließlich kam die Polizei ihm auf die Schliche: Ihm blühen ein Bußgeld von etwa 7.000 Euro, 36 Punkte in Flensburg und 15 Monate Fahrverbot. Wie genau die Ermittler ihn gefasst hatten, wollten sie nicht verraten.