Die Katholische Kirche sammelt wieder für Bedürftige.

Quelle: imago

Sternsinger aus ganz Deutschland haben heute das Stadtbild von Altötting geprägt. Zur bundesweiten Eröffnung der 61. Aktion Dreikönigssingen kamen mehr als 2.500 Sternsinger.



Dieses Jahr geht der Erlös der Aktion hauptsächlich an behinderte Kinder in Peru. Bundesweit sollen an die 300.000 Jungen und Mädchen den Segen um den Feiertag Heilige Drei Könige in die Häuser tragen. Das teilten das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend mit.