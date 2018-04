Die Kundschaft ist speziell, denn sie entstammt allen Generationen: Junge Afrikaner, die Vinyl gerade erst für sich entdeckt haben, kommen ebenso in den Laden wie ältere Semester, die den verstaubten Plattenspieler wieder ausgegraben haben. Sie alle begeistert die große Auswahl an Platten. Immer häufiger stehe auch internationale Kundschaft am Tresen oder bestelle über das Internet, erzählt Jimmy Rugami. Gerade erst habe er Pakete mit afrikanischen Platten nach Kolumbien und in den Libanon verschickt.